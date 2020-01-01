|
Подсобный рабочий
Москва
Ищем подсобный рабочий в г. Москва.Вахта Занимаемся строительством и ремонтом станций метро . Объект находится в Москве . Официальное трудоустройство, запись в трудовой .Прямой работодатель . Вахта 30/15, 60/30. 7/0 по 11 часов . Суточные по 300 руб в день. Проживание за счет организации в шаговой доступности от стройки. ( В хостелах ). Спец
82 000 руб
|
82 000 руб
Сегодня в 03:25
|
Штамповщик (вахта, Москва)
Москва
На работу требуется штамповщик (вахта, в г. Москва Охотный ряд до 5 мин. Театральная до 5 мин. Площадь революции до 5 мин..На производство автобусов, расположенный в Московской области включающий порядка 20 модификаций автобусов, востребованных на рынке общественных перевозок Требуется на вахту Штамповщик ВАХТА в г. г. Ликино-Дулево,
114 000 руб
|
114 000 руб
Сегодня в 03:25
|
Комплектовщик
Москва
Обязанности:Сборкаи размещение товаров на складе с помощью терминала сбора данных.Требования:Принимаембез опыта работы, справится каждыйДетали вакансии:ИСКАЛИ РАБОТУ ВАХТОЙ В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ? ВЫ ЕЕНАШЛИУсловия:Мы предлагаем высокий уровень дохода Первые 4 смены оплачиваются по фиксированной ставке 3 630 рублей, далее зависит от выработки. Ниже
79 200 руб
|
79 200 руб
Сегодня в 03:25
|
Водитель ричтрака
Москва
Обязанности:Водитель ричтрака с проживанием и питанием в Москве с оплатой 118 800 рублей за 30 дней РАБОТА ВАХТОЙ ОТ 20 ДНЕЙ У нас действует компенсация билетов в Москву Условия: - Все честно, отсутствие скрытых условий - Заселение в день обращения - Вахта 20 / 30/ 45/ 60 дней - Предоставляется проживание и 3-разовое питание - Оплата 3960 рублей
118 800 руб
|
118 800 руб
Сегодня в 03:25
|
Водитель погрузчика, ричтрака
Москва
Обязанности:Водитель ричтрака с проживанием и питанием в Москве с оплатой 118 800 рублей за 30 днейРАБОТА ВАХТОЙ ОТ 20 ДНЕЙУ нас действует компенсация билетов в МосквуУсловия:- Все честно, отсутствие скрытых условий- Заселение в день обращения- Вахта 20 / 30/ 45/ 60 дней- Предоставляется проживание и 3-разовое питание- Оплата 3960 рублей в день,
108 900 руб
|
108 900 руб
Сегодня в 03:25
|
Менеджер продукта IaC VK Cloud (Terraform, API, CLI)
Москва
Обязанности:Задачи: ответственность за развитие продуктового сервиса IaC (Terraform, API, CLI); исследования потенциального рынка продукта; сбор обратной связи от заинтересованных лиц и пользователей; формирование бизнес-требований; разработка и реализация Road map продукта; разработка и контроль метрик успешности продукта (KPI
Договорная
|
Договорная
Сегодня в 03:25
|
Ассистент отдела маркетинга и рекламы
Москва
Обязанности:Задачи: постановка/перенос встреч и бронирование переговорок; ведение процесса финзакрытия; своевременный сбор таблиц для закрытия; своевременный сбор документов от поставщиков/подрядчиков; сбор отчетов-скриншотов о размещении; сбор и отслеживание корректности статистики в аналитических системах (покажем, как пользоваться); сбор
Договорная
|
Договорная
Сегодня в 03:25
|
Ведущий разработчик Go (VK Реклама)
Москва
Обязанности:Наша команда занимается рекламной платформой VK Реклама (ранее myTarget), объединяющей все крупнейшие в России и СНГ социальные сети и сервисы с общим охватом более 140 млн человек. Благодаря ей у рекламодателей есть единая точка доступа к аудитории Рунета и колоссальному объёму мобильного трафика высокого качества сервис оснащён
Договорная
|
Договорная
Сегодня в 03:25
|
Начинающий специалист / стажер по автоматическому тестированию платформы
Москва
Обязанности:Мы из обучающей платформы для бизнеса от vk.com. Мы учим тому, как эффективно вести рекламные кампании, продвигать свои продукты и не тратить деньги зря. По большей части ты будешь писать код на Python для тестирования различных сценариев работы нашей платформы. Также мы планируем проводить нагрузочное тестирование отдельных
Договорная
|
Договорная
Сегодня в 03:25
|
Коммуникационный дизайнер
Москва
Обязанности:VK ищет сильного мультидисциплинарного Senior-дизайнера в креативную группу, занимающуюся специальными рекламными проектами. Мы делаем приложения, мини-игры, интерактивные лендинги и рекламные интеграции, и нам нужен человек, который будет вместе с нами их рисовать. Задачи: собирать макеты мини-приложений, мини-игр ВКонтакте и
Договорная
|
Договорная
Сегодня в 03:25
|
Специалист по документообороту (Маркетинг)
Москва
Обязанности:Задачи: согласование контрагентов (юридических и физических лиц); согласование расходных договоров, спецификаций, приложений, допсоглашений (согласование как с внутренними службами, так и с внешним партнером/подрядчиком, внесение правок); согласование доверенностей, писем, инвойсов; ежемесячное согласование договоров ГПХ, приложений и
Договорная
|
Договорная
Сегодня в 03:25
|
Upper-Middle Developer (команда Mobile Big Data)
Москва
Обязанности:Мы занимаемся получением и обработкой данных, которые помогают интернет-провайдерам и мобильным операторам улучшать качество связи и продукта для их клиентов. Ищем специалиста, который усилит нашу команду. Вам предстоит: разрабатывать и поддерживать инструментарий для анализа данных и создания отчетов; прорабатывать подходы к
Договорная
|
Договорная
Сегодня в 03:25
|
Старший системный администратор в Core Team
Москва
Обязанности:Наша команда это люди, которые глубоко понимают, как устроена ВКонтакте. В случае проблем мы помогаем соседним командам эксплуатации. А ещё при нашей поддержке внедряются все крупные изменения в инфраструктуре продукта. Наши основные задачи эксплуатация, поддержка и развитие ВКонтакте. Нам всегда нужны сильные администраторы, которым
Договорная
|
Договорная
Сегодня в 03:25
|
Вахта 15/15. Арматурщик
Москва
Ищем вахта 15/15. в г. Москва.ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК. ЖИЛЬЕ, 3 РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА, МЕД. КОМИССИЯ, КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА ДО 2000 Р. ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ Крупнейший строительный холдинг "СТРОЙТРАНСГАЗ" приглашает на работу в ООО Дорожно-мостовое управление. Проекты в Московской и Владимирской областях по строительству дорог, мостов и тоннелей,
46 400 руб
|
46 400 руб
Сегодня в 03:25
|
Менеджер проекта КЭДО
Москва
Обязанности:Задачи: встречи с клиентами онлайн, сбор требований для интеграции КЭДО; работа со схемами в Miro; ведение проекта внедрения от а до я; поддержка клиента после внедрения; тестирование кадровых процессов на копии базы; автоматизация процесса внедрения; изучение сферы КЭДО (кадрового электронного документооборота).
Договорная
|
Договорная
Сегодня в 03:25
|
Site Reliability Engineer (Kubernetes) в VK
Москва
Обязанности:Мы строим единую облачную технологическую платформу для всех сервисов VK. Сейчас платформу используют такие проекты как ok.ru, dzen.ru, vk.com и другие сервисы. А еще к нам в платформу активно мигрируют остальные крупные сервисы компании, например, Mail.ru, Маруся, Movika. У нас самый настоящий хайлоад, сотни тысяч rps,
Договорная
|
Договорная
Сегодня в 03:24
|
Android-разработчик (команда Клипов)
Москва
Обязанности:VK Клипы бесконечная лента коротких вертикальных роликов на разные темы: от развлечений до образования. Смотреть и создавать их пользователи могут как в отдельном приложении VK Клипы, так и в разделе с клипами внутри приложения ВКонтакте. Наша команда разрабатывает инструменты для зрителей и авторов: рекомендательную систему и
Договорная
|
Договорная
Сегодня в 03:24
|
Менеджер по документообороту (департамент стратегического партнерства)
Москва
Обязанности:Задачи: cогласование договоров, ДС, приложений с подрядчиками (постановка задач, контроль корректности заполнения данных, мониторинг правок, подписание); инициирование платежей подрядчикам (статьями и другими финансовыми параметрами), создание и сопровождение согласования резервов, мониторинг оплаты; контроль закрывающих документов и
Договорная
|
Договорная
Сегодня в 03:24
|
Старший аккаунт-менеджер (группа видеопроизводства)
Москва
Обязанности:Задачи: самостоятельное ведение проектов VK Видео с момента запуска до финальной сдачи; подготовка презентаций по проектам; брифинг продюсеров и подрядчиков проектов; контроль реализации проектов подрядчиками; контроль бюджетов и таймингов проектов; участие в подготовке отчётности и кейсов по прошедшим проектам; ведение
Договорная
|
Договорная
Сегодня в 03:24
|
Разработчик Directum RX (Технический департамент)
Москва
Обязанности:Мы осуществляем переход на отечественное ПО в вопросе электронного документооборота, в частности на Directum RX. Проект запускается с нуля, поэтому есть возможность начать работу без легаси быть на старте, налаживать процессы на основе опыта. Задачи: разработка решений в инфраструктуре Directum RX: справочники, типы документов,
Договорная
|
Договорная
Сегодня в 03:24
|
Delivery-инженер (Private Cloud)
Москва
Обязанности:Сейчас мы усиливаем наше подразделение профессиональных сервисов для работы с VK Private Cloud решения, построенного на базе облачной платформы OpenStack. Мы ищем опытных инженеров, которые готовы помогать нашим партнерам и заказчикам развертывать, обслуживать и развивать частные облака с использованием нашей платформы. Задачи:
Договорная
|
Договорная
Сегодня в 03:24
|
Старший Python-разработчик в команду разработки высокопроизводительных систем
Москва
Обязанности:Команда технического департамента помогает бизнесу быстрее запускать сервисы и обеспечивать их надежность, производительность и безопасность, делать ежедневную работу сотрудников нашей компании удобной и приятной. Команда отвечает за общую инфраструктуру компании и развитие внутренних инструментов.В технический департамент VK входит
Договорная
|
Договорная
Сегодня в 03:24
|
Разработчик Android (Моменты, увлечения, дискуссии)
Москва
Обязанности:Наша команда охватывает сразу несколько ключевых направлений внутри ОК: моменты, увлечения, дискуссии. Увлечения новый ключевой раздел ОК, с помощью которого пользователи соцсети смогут найти контент на любой вкус. В основе работы раздела Увлечения рекомендательные алгоритмы на базе технологий машинного обучения. Весь актуальный
Договорная
|
Договорная
Сегодня в 03:24
|
Менеджер проектов асессорской оценки
Москва
Обязанности:Задачи: формирование и поддержание проектной документации; сбор требований с заказчиков и аналитика; написание и актуализация инструкций для асессоров; контроль сроков и качества оценок; работа с механизмами контроля и проверок; взаимодействие с асессорами, обмен обратной связью. Требования: высшее техническое
Договорная
|
Договорная
Сегодня в 03:24
|
Исполнительный продюсер
Москва
Обязанности:Задачи (ведение проектов в качестве исполнительного продюсера): составление смет собственных проектов; проверка смет подрядчиков; оптимизация бюджетов проектов; поиск и формирование базы подрядчиков для производства контента; контроль сроков производства контента; контроль качества реализации проектов. Требования: опыт работы с
Договорная
|
Договорная
Сегодня в 03:24
|
Backend-разработчик (команда Security)
Москва
Обязанности:Когда строить экосистему это твой профиль. Наша команда разрабатывает и поддерживает инфраструктурные экосистемные решения: авторизацию (сессии, токены, авторизационные куки), блокировки и удаление аккаунтов, шину данных (обмен событиями между компонентами), хранилища связок с внешними аккаунтами, различные транспорты для оповещений
Договорная
|
Договорная
Сегодня в 03:24
|
Специалист в области работы с контентом и организации видеоархива
Москва
Обязанности:Задачи: полный спектр деятельности, связанной с хранением видеоматериалов в архиве: прием на хранение, учет, атрибуция и описание архивных материалов, экспертиза ценности, поиск материалов; организация с нуля и систематизация архива ВК Видео. Разработка схем работы архива, контроль реализации архивной политики платформы; модерация
Договорная
|
Договорная
Сегодня в 03:24
|
Golang-разработчик (команда DataMasters)
Москва
Обязанности:Задачи: создание облачной платформы по автоматизированному управлению полным жизненным циклом таких продуктов, как airflow, flink и пр., работающих поверх Kubernetes; создание, развитие и поддержка облачных сервисов Data Capture && Processing. Требования: опыт разработки на Go от 3 лет; опыт работы с реляционными СУБД;
Договорная
|
Договорная
Сегодня в 03:24
|
Руководитель отдела продаж
Москва
Обязанности:Задачи: руководство группой сейлзов; коммуникация с клиентами, проведение pre-sale активностей по проектам в VK Клипах и VK Видео; работа с текущей базой клиентов, привлечение новых клиентов; формирование коммерческих предложений клиентам, подготовка и защита предложений; успешное закрытие сделок, увеличение продаж; установление и
Договорная
|
Договорная
Сегодня в 03:24
|
Финансовый бизнес-партнер (VK Музыка)
Москва
Обязанности:Задачи: контроль ведения управленческого учета, прогнозирование, бюджетирование; контроль показателей бизнеса, анализ по юнит-экономике; подготовка презентаций по результатам деятельности, анализ результатов управленческой отчётности, подготовка комментариев по отклонениям; выстраивание/оптимизация внутренних бизнес-процессов;
Договорная
|
Договорная
Сегодня в 03:24