Подсобный рабочий Москва Ищем подсобный рабочий в г. Москва.Вахта Занимаемся строительством и ремонтом станций метро . Объект находится в Москве . Официальное трудоустройство, запись в трудовой .Прямой работодатель . Вахта 30/15, 60/30. 7/0 по 11 часов . Суточные по 300 руб в день. Проживание за счет организации в шаговой доступности от стройки. ( В хостелах ). Спец 82 000 руб Сегодня в 03:25 Читать полностью 82 000 руб Сегодня в 03:25

Штамповщик (вахта, Москва) Москва На работу требуется штамповщик (вахта, в г. Москва Охотный ряд до 5 мин. Театральная до 5 мин. Площадь революции до 5 мин..На производство автобусов, расположенный в Московской области включающий порядка 20 модификаций автобусов, востребованных на рынке общественных перевозок Требуется на вахту Штамповщик ВАХТА в г. г. Ликино-Дулево, 114 000 руб Сегодня в 03:25 Читать полностью 114 000 руб Сегодня в 03:25

Комплектовщик Москва Обязанности:Сборкаи размещение товаров на складе с помощью терминала сбора данных.Требования:Принимаембез опыта работы, справится каждыйДетали вакансии:ИСКАЛИ РАБОТУ ВАХТОЙ В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ? ВЫ ЕЕНАШЛИУсловия:Мы предлагаем высокий уровень дохода Первые 4 смены оплачиваются по фиксированной ставке 3 630 рублей, далее зависит от выработки. Ниже 79 200 руб Сегодня в 03:25 Читать полностью 79 200 руб Сегодня в 03:25

Водитель ричтрака Москва Обязанности:Водитель ричтрака с проживанием и питанием в Москве с оплатой 118 800 рублей за 30 дней РАБОТА ВАХТОЙ ОТ 20 ДНЕЙ У нас действует компенсация билетов в Москву Условия: - Все честно, отсутствие скрытых условий - Заселение в день обращения - Вахта 20 / 30/ 45/ 60 дней - Предоставляется проживание и 3-разовое питание - Оплата 3960 рублей 118 800 руб Сегодня в 03:25 Читать полностью 118 800 руб Сегодня в 03:25

Водитель погрузчика, ричтрака Москва Обязанности:Водитель ричтрака с проживанием и питанием в Москве с оплатой 118 800 рублей за 30 днейРАБОТА ВАХТОЙ ОТ 20 ДНЕЙУ нас действует компенсация билетов в МосквуУсловия:- Все честно, отсутствие скрытых условий- Заселение в день обращения- Вахта 20 / 30/ 45/ 60 дней- Предоставляется проживание и 3-разовое питание- Оплата 3960 рублей в день, 108 900 руб Сегодня в 03:25 Читать полностью 108 900 руб Сегодня в 03:25

Менеджер продукта IaC VK Cloud (Terraform, API, CLI) Москва Обязанности:Задачи: ответственность за развитие продуктового сервиса IaC (Terraform, API, CLI); исследования потенциального рынка продукта; сбор обратной связи от заинтересованных лиц и пользователей; формирование бизнес-требований; разработка и реализация Road map продукта; разработка и контроль метрик успешности продукта (KPI Договорная Сегодня в 03:25 Читать полностью Договорная Сегодня в 03:25

Ассистент отдела маркетинга и рекламы Москва Обязанности:Задачи: постановка/перенос встреч и бронирование переговорок; ведение процесса финзакрытия; своевременный сбор таблиц для закрытия; своевременный сбор документов от поставщиков/подрядчиков; сбор отчетов-скриншотов о размещении; сбор и отслеживание корректности статистики в аналитических системах (покажем, как пользоваться); сбор Договорная Сегодня в 03:25 Читать полностью Договорная Сегодня в 03:25

Ведущий разработчик Go (VK Реклама) Москва Обязанности:Наша команда занимается рекламной платформой VK Реклама (ранее myTarget), объединяющей все крупнейшие в России и СНГ социальные сети и сервисы с общим охватом более 140 млн человек. Благодаря ей у рекламодателей есть единая точка доступа к аудитории Рунета и колоссальному объёму мобильного трафика высокого качества сервис оснащён Договорная Сегодня в 03:25 Читать полностью Договорная Сегодня в 03:25