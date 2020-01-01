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Кладовщик
Санкт-Петербург
Условия работы: Корпоративный транспорт забирает сотрудников у станции метро ОзеркиСам склад располагается по адресу: Горское шоссе 6СОфициальное оформление по ТК РФСоц. пакетМед. обследование 1 раз в год.Обязанности: Сборка заказов согласно сборочных листовРасстановка товара согласно местам храненияЗагрузка а/м водителей
53 000 руб
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53 000 руб
Сегодня в 04:51
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Кредитный специалист (магазины электроники и бытовой техники)
Санкт-Петербург
Условия работы: Условия работы; - Оклад + % от каждого выданного кредита;- Оформление по ТК с первого рабочего дня (все выплаты белые, на карту, 3 раза в месяц);- График работы 52 с 10:00-22:00;- Карьерный рост; - Оплачиваемые отпуска и больничные листы, дополнительные отпуска для студентов;- Обучение в процессе работы..Обязанности: -
Договорная
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Договорная
Сегодня в 04:51
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Кредитный специалист (магазины электроники и бытовой техники)
Санкт-Петербург
Условия работы: - Оклад + % от каждого выданного кредита;- Оформление по ТК с первого рабочего дня (все выплаты белые, на карту, 3 раза в месяц);- График работы 52 с 10:00-22:00;- Карьерный рост; - Оплачиваемые отпуска и больничные листы, дополнительные отпуска для студентов;- Обучение в процессе работы..Обязанности: - Информирование
Договорная
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Договорная
Сегодня в 04:51
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Электрик
Санкт-Петербург
Условия работы: Трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы;Предоставляем спец.одежду и инструмент от компании;График работы 6/1 с 9-00 до 19-00 (час обед)ЗП белая на карту 2 раза в месяц;Ставка зависит от квалификации (назначается по результатам собеседования);Предоставляем жилье (общежитие), питание 3-х разовое и трансфер.Обязанности: Монтаж
72 000 руб
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72 000 руб
Сегодня в 04:50
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Слесарь механосборочных работ
Санкт-Петербург
Обязанности:Сверловка отверстий в деталях из листового металла;Выполнение зенковки и нарезание резьбы в отверстиях;Механическая обработка деталей из стали и нержавейки;Соблюдение техники безопасности при выполнении своих обязанностей;Слесарная обработка изготовляемой продукции;Упаковка продукции.Требования:Чтение чертежей (механика,
55 000 руб
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55 000 руб
Сегодня в 04:50
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Менеджер на телефон
Санкт-Петербург
Обязанности:Мы предлагаем тебе присоединиться к нашей дружной команде билайн Начнилегко и быстро зарабатывать деньги, выполняя простые и интересные задачи. Что мы предлагаем: удобный гибкий график с возможностьюсовмещения подработку от 4-х часов, вечерняя смена официальное оформление по договору ГПХ работу рядом с домом
30 000 руб
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30 000 руб
Сегодня в 04:50
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Продавец- консультант (ул. Планерная, 15Б)
Санкт-Петербург
Условия работы: -Сменный график: 4/2, 5/3, режим работы магазина Пн-Сб: с 10:00 до 20:00;Вc: с 10:00 до 19:00-Заработная плата: оклад (29000) +% с продаж-Выплаты без задержек- 2 раза в месяц-Бесплатное обучение форменная одежда-Возможность карьерного роста: Администратор магазина, Территориальный директор, другие отделы компанииПройти
38 000 руб
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38 000 руб
Сегодня в 04:50
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Менеджер по продажам (удалённо)
Санкт-Петербург
Обязанности:JOBERS – это ведущая IT компания России по автоматизации кадровой рекламы. Ежедневно мы помогаем нашим клиентам находить сотрудников быстро и эффективно. В связи с открытием нового подразделения мы набираем команду для удаленной работы в отделе продаж и приглашаем вас присоединиться к нам Мы предлагаем:Средний
42 000 руб
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42 000 руб
Сегодня в 04:50
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Администратор медицинского центра
Санкт-Петербург
Обязанности:Взаимодействие с пациентами в клинике, регулирование потока пациентов, коммуникациис сотрудниками внутри клиники (командная работа)Консультации по вопросам оказываемых услуг клиникиКонтроль за своевременным получением результатов исследований пациентов и оформление их в медицинскую документациюОсуществление оперативной связи со
33 000 руб
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33 000 руб
Сегодня в 04:50
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Диетсестра в детском саду
Санкт-Петербург
Обязанности:2.1. Контроль за качествомпоступающих пищевых продуктов и их хранением. 2.2. Контроль за перечнемпродуктов, запрещённых для употребления и приготовления в детских учреждениях.2.3. Контроль за соблюдениемсроков реализации скоропортящихся и особо скоропортящихся пищевых продуктов.2.4. Контроль за качествомготовых блюд (снятие пробы) с
28 000 руб
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28 000 руб
Сегодня в 04:50
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Агент активных продаж
Санкт-Петербург
Условия:• Сдельная оплата труда и количество заключенных договоров не ограничено. Стоимость одной регистрации клиента от 2000 и выше• Квартальные премии лучшим сотрудникам по выполнению планов продаж• Прозрачная система
35 000 руб
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35 000 руб
Сегодня в 04:50
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специалист отдела по организации работы отделений в Ленинградской области управления технического аудита по Ленинградской области
Санкт-Петербург
Обязанности:· Подготавливать отчетность по утвержденным формам по видам работ, выполняемых работниками управления.· По указанию непосредственного
Договорная
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Договорная
Сегодня в 04:50
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невролог
Санкт-Петербург
Обязанности:осморт детей, назначение рекомендаций по лечению и профилактикеТребования:вимательность, ответственность,
23 500 руб
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23 500 руб
Сегодня в 04:50
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Руководитель направления по сейсмике, Направление программ по мониторингу и повышению эффективности активов
Санкт-Петербург
Обязанности:Анализирует удовлетворенность заказчика качеством и полнотой выдаваемых заключений по данным ГИС. Разрабатывает мероприятия по повышению удовлетворенности заказчика оказываемых услуг по производству и интерпретации данных ГИС. Участвует в поиске, отборе и внедрении новейших технологий, программных продуктов и методик в области
23 500 руб
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23 500 руб
Сегодня в 04:50
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Инспектор жилищного отдела администрации
Санкт-Петербург
Обязанности:Выполняет технические функции при работе в информационных ресурсах: в государственной информационно-поисковой системе «Население. Жилой фонд»; в программе «ОИС Очередники СПб» - «АРМ инспектора», в городской информационно-поисковой системе «Население. Жилой фонд», в
30 000 руб
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30 000 руб
Сегодня в 04:50
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Кассир
Пушкин
Условия работы: Приглашаем вас на работу в Гипермаркет.Мы предлагаем:За смену 1485 руб.Оформление по договоруГрафик подбирается индивидуальноОплата на следующий день на вашу картуОбязанности:Смены по 12 часовОсуществление расчетно-кассовых операцийКонсультирование покупателей.Наличный и безналичный расчет покупателейТребования: Соблюдение трудовой
29 700 руб
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29 700 руб
Сегодня в 04:50
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Фасовщик
Санкт-Петербург
Обязанности:Фасовка готовой продукции или отдельных ее компонентов в тару. Укладка вручную изделий, деталей и продукции в бумажную, деревянную, картонную, металлическую и другую тару. Наклеивание этикеток. Маркировка упакованного товара или готовой продукции. Закрывание, заклеивание, зашивание мешков, запаивание пакетов. Перемещение тары,
22 000 руб
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22 000 руб
Сегодня в 04:50
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Медицинская сестра
Санкт-Петербург
Обязанности:организовывать и проводить профилактические и оздоровительные мероприятия в условиях ДОУТребования:ответственность, внимательность,
23 500 руб
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23 500 руб
Сегодня в 04:50
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Водитель автобуса
Санкт-Петербург
Обязанности:Обязанности водителя автобуса в образовательной
35 000 руб
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35 000 руб
Сегодня в 04:50
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Сварщик
Санкт-Петербург
Условия работы: -работа на крупном заводе-вахта 60/30, 6/1 (шестидневка)-проживание в квартире за счет работодателя-компенсация проезда-спецодежда предоставляет работодатель 77000-з/п на банковскую карту 2р/мес без задержек.Обязанности: -сварка во всех пространственных положениях-умение работать газорезкой-замена внутренней обшивки в судне
78 000 руб
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78 000 руб
Сегодня в 04:50
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Кухонный рабочий
Санкт-Петербург
Обязанности:помощь повару при приготовлении пищи для воспитанников детского садаТребования:аккуратность, ответственность, пунктуальность,
23 500 руб
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23 500 руб
Сегодня в 04:50
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Учитель-логопед
Санкт-Петербург
Обязанности:Проведение занятий с детьми дошкольного возраста по развитию речи, коррекции звукопроизношения, ведение документацииТребования:Ответственность, доброжелательность,
40 000 руб
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40 000 руб
Сегодня в 04:50
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Водитель категории C
Санкт-Петербург
Условия работы: Требуемый опыт работы: 5-7 летПолная занятость, полный деньТребуется водитель категории "С ".Пятидневная/шестидневная рабочая неделя. Оплата 2500 руб/смена (оплата два раза в месяц без задержек).Работаем в режиме транспортной компании.Перевозки склад-склад с минимальными погрузо- разгрузочными работами (максимум три загрузки-три
Договорная
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Договорная
Сегодня в 04:50
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Повар-кассир
Санкт-Петербург
Условия работы: Оформление по ТК РФ.Стабильная зapaбoтнaя плaта.Доход от 35000 pyблей.Выплаты 2 раза в месяц на карту.Время перерыва на обед включаем в рабочее время и оплачиваем.Гибкий график работы 2/2. с 9:30-22:00.Обучение от 2х до 4х дней.Оплата больничных листов, отпуск 28 дней.Помощь в оформлении мед.книжки.Компенсация питания.Бесплатная
35 000 руб
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35 000 руб
Сегодня в 04:50
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Продавец-консультант
Санкт-Петербург
Условия работы: Среднемесячный доход продавца-консультанта от 60 000 рублей (оклад + % от личных продаж);График работы 2/2;Официально оформление по ТК РФ;Зарплата выплачивается 1 раз в неделю;Предоставляется собственная база постоянных покупателей;Удобное месторасположение и возможность выбора бутика для работы;Оплачиваемая стажировка;Обучение
60 000 руб
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60 000 руб
Сегодня в 04:50
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Координатор тайных покупателей (тайный покупатель)
Санкт-Петербург
Условия работы: Рассматриваем кандидатов со всех регионов РоссииКомпания Сервизория предлагает: удаленную работу из любой точки России на полный рабочий день с реальной и стабильной ЗП.График, как и заработная плата, сугубо индивидуальны и зависят только от Вас .Зарплата наших координаторов: сдельная Кто нам нужен? Неисправимые оптимисты и
20 000 руб
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20 000 руб
Сегодня в 04:50
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Заместитель руководителя службы развития продаж
Санкт-Петербург
Обязанности:Планирование, организация, координация и контроль работы службыОрганизация комплекса мероприятий для увеличения объема продажанализ рынка, тенденцийзапуск программ продвижения и стимулирования продажвзаимодействие с клиентами, проведение переговоровТребования:высшее образованиеопыт работы в сфере гостеприимства не менее 3
73 500 руб
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73 500 руб
Сегодня в 04:50
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инспектор 2 категории
Санкт-Петербург
Условия:униформа, бесплатное питание Обязанности:организация и контроль работы инспекторов 1 категории, горничныхконтроль процесса своевременной сдачи номеровконтроль качества проверки номеров инспекторами 1 категории своевременная подача заявок на ремонтно-строительные работы в номерном фонде Требования:средне-специальное
42 900 руб
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42 900 руб
Сегодня в 04:50
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Комплектовщик/упаковщик
Санкт-Петербург
Условия работы: СРОЧНО ЗВОНИ МЕСТ МАЛОСМЕНА от 2200р-2500рЗа вахту 35 смен - 77000р. на рукиЗа вахту 45 смен - 99000р. на рукиЗа вахту 60 смен - 132000р. на рукиВыплата по окончанию вахты на карту или на рукиПрямой работодатель.Бесплатное Проживание и вкусное горячее питание предоставляетсяЗарплата по окончанию вахты на карту или на руки, как вам
77 000 руб
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77 000 руб
Сегодня в 04:50
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Консьерж
Санкт-Петербург
Обязанности:Консьерж в многоквартирном доме.Контроль посетителей, работа с представителями обслуживающих организаций.Работа с жильцами, пропускной режим, выдача ключей, ведение вахтенного журнала, уборка холла.Требования:Пунктуальность, чистоплотность, ответственность,
23 500 руб
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23 500 руб
Сегодня в 04:50