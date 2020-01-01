Кладовщик Санкт-Петербург Условия работы: Корпоративный транспорт забирает сотрудников у станции метро ОзеркиСам склад располагается по адресу: Горское шоссе 6СОфициальное оформление по ТК РФСоц. пакетМед. обследование 1 раз в год.Обязанности: Сборка заказов согласно сборочных листовРасстановка товара согласно местам храненияЗагрузка а/м водителей 53 000 руб Сегодня в 04:51 Читать полностью 53 000 руб Сегодня в 04:51

Кредитный специалист (магазины электроники и бытовой техники) Санкт-Петербург Условия работы: Условия работы; - Оклад + % от каждого выданного кредита;- Оформление по ТК с первого рабочего дня (все выплаты белые, на карту, 3 раза в месяц);- График работы 52 с 10:00-22:00;- Карьерный рост; - Оплачиваемые отпуска и больничные листы, дополнительные отпуска для студентов;- Обучение в процессе работы..Обязанности: - Договорная Сегодня в 04:51 Читать полностью Договорная Сегодня в 04:51

Кредитный специалист (магазины электроники и бытовой техники) Санкт-Петербург Условия работы: - Оклад + % от каждого выданного кредита;- Оформление по ТК с первого рабочего дня (все выплаты белые, на карту, 3 раза в месяц);- График работы 52 с 10:00-22:00;- Карьерный рост; - Оплачиваемые отпуска и больничные листы, дополнительные отпуска для студентов;- Обучение в процессе работы..Обязанности: - Информирование Договорная Сегодня в 04:51 Читать полностью Договорная Сегодня в 04:51

Электрик Санкт-Петербург Условия работы: Трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы;Предоставляем спец.одежду и инструмент от компании;График работы 6/1 с 9-00 до 19-00 (час обед)ЗП белая на карту 2 раза в месяц;Ставка зависит от квалификации (назначается по результатам собеседования);Предоставляем жилье (общежитие), питание 3-х разовое и трансфер.Обязанности: Монтаж 72 000 руб Сегодня в 04:50 Читать полностью 72 000 руб Сегодня в 04:50

Слесарь механосборочных работ Санкт-Петербург Обязанности:Сверловка отверстий в деталях из листового металла;Выполнение зенковки и нарезание резьбы в отверстиях;Механическая обработка деталей из стали и нержавейки;Соблюдение техники безопасности при выполнении своих обязанностей;Слесарная обработка изготовляемой продукции;Упаковка продукции.Требования:Чтение чертежей (механика, 55 000 руб Сегодня в 04:50 Читать полностью 55 000 руб Сегодня в 04:50

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