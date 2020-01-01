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Сканировщик продукции
Москва
Условия работы: Ежедневная оплата.Обязанности: Сканирование и перемещение продукции.Требования:Необходимое образование - Среднее.Опыт работы - Не
45 000 руб
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45 000 руб
Сегодня в 12:51
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Сканировщик продукции
Москва
Условия работы: Едедневная оплата.Обязанности: Сканирование и перемещение продукции й.Требования:Необходимое образование - Среднее.Опыт работы - Не
45 000 руб
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45 000 руб
Сегодня в 12:51
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Инженер-конструктор
Москва
Весоизмерительная компания "Тензо-М", производитель 1 весоизмерительного оборудования в России, в связи с расширением бизнеса ищет активных и талантливых специалистов готовых к интересной работе по изготовлению современной измерительной техникой. Мы приглашаем кандидатов, желающих работать в успешной стабильной современной российской компании,
60 000 руб
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60 000 руб
Сегодня в 12:51
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Сканировщик продукции
Москва
Условия работы: Ежедневные выплаты.Обязанности: Сканирование и перемещение продукции.Требования:Необходимое образование - Среднее.Опыт работы - Не
45 000 руб
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45 000 руб
Сегодня в 12:51
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Инженер ПТО
Москва
Вакансия компании: ООО "ЭСК"Компания ООО "ЭСК" была основана в 2016 году. Но уже за столь короткий срок успела зарекомендовать себя на объектах капитального ремонта и строительства, как надёжная, перспективная компания. Профессиональный коллектив обеспечивает высокий уровень проводимых работ по электромонтажу, перепроектированию, пуско-наладочных
60 000 руб
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60 000 руб
Сегодня в 12:51
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Сканировщик продукции
Москва
Условия работы: Ежедневная оплата Никаких вахт и штрафов за невыход.Обязанности: Сканирование и перемещение продукции.Требования:Необходимое образование - Среднее.Опыт работы - Не
45 000 руб
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45 000 руб
Сегодня в 12:51
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Главный инженер проекта (электроэнергетика)
Москва
Обязанности: Руководство проектно-изыскательскими работами:- сбор исходных данных для проектирования;- разработка графика выполнения проектных работ;- разработка задания на проектирование;- выдача задания исполнителям;- контроль за разработкой проектной и рабочей документации разделов ЭС, ЭП, КЖ, КМ, АС, АСКУЭ, ПОС, ПЗ, вторичные цепи
150 000 руб
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150 000 руб
Сегодня в 12:51
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Инженер-сметчик (договорное сопровождение)
Москва
Обязанности: 1. Экспертиза технической части договоров и проектно-сметной документации 2. Расчет эффективности вносимых изменений в стандарты документооборота 3. Подготовка тендерной документации, проведение тендеров 4. Участие в бюджетном процессе 5. Ведение документооборота подразделения 6. Готовит сметно-финансовую документацию. 7. Анализирует
120 000 руб
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120 000 руб
Сегодня в 12:51
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Электросварщик ручной сварки
Москва
В связи с вводом новых крупных проектов по строительству и монтажу промышленных объектов ищем в команду электросварщика ручной сварки. Работа подразумевает командировки по территории России. Текущий объект находится в городе Москва. Компания предоставляет проживание. Выделяет командировочные в размере 450 руб. в день. Обязанности: Электросварка
120 000 руб
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120 000 руб
Сегодня в 12:51
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Производитель работ (каменные и монолитные работы) (Мытищи, Видное, Красногорск)
Москва
Обязанности: Самостоятельное ведение объекта; Организация строительного процесса на объекте; Руководство работниками участка; Оформление исполнительной, отчетной документации; Общение с заказчиком, решение сложных вопросов; Выявление в процессе работы недостатков и принятие в связи с этим мер по их устранению; Работа с
120 000 руб
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120 000 руб
Сегодня в 12:51
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Прораб/Внутренние отделочные работы
Москва
Строительная компания "LARSSON" входит в ТОП-5 на рынке Москвы и МО.За последний год мы выросли в два раза. Наш штат расширяется, количество объектов увеличивается. В связи с этим, открыт набор ПРОРАБОВ отделочных работ ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: СВОЙ ШТАТ МАСТЕРОВ СВОЙ ОТДЕЛ ЗАКУПОК СВОЙ СКЛАД ЧЕРНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ СВОЙ ШОУРУМ ЧИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ СВОЙ
150 000 руб
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150 000 руб
Сегодня в 12:50
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Ведущий инженер-проектировщик ОВиК (отопление, вентиляция и кондиционирование)
Москва
Обязанности: Обеспечение своевременного сбора и консолидации исходных данных (обследование объекта) с целью формирования технического задания на проектирование в части решений по инженерным системам объектов капитального строительства Выполнение натурных (обследование) расчетных и графических работ, порученных руководителем, качественно и в
90 000 руб
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90 000 руб
Сегодня в 12:50
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Менеджер по работе с клиентами
Москва
В Элитной недвижимости начинается активный сезон продаж, а это значит, что наша компания расширяет штат в поиске новых специалистов Весна и лето самое главное время в продажах элитного жилья Москвы, и потому мы Монументал групп можем помочь тебе использовать это время с максимальной пользой для всех сторон. Мы занимаемся продажами престижных
100 000 руб
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100 000 руб
Сегодня в 12:50
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Начальник участка (строительство)
Москва
Обязанности: 1. Организация входного контроля проектной документации объектов строительства. 2. Оформление разрешений и допусков, необходимых для производства строительных работ на участке строительства. 3. Планирование и контроль выполнения подготовки и оборудования участка строительства. 4. Планирование строительного производства на участке
Договорная
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Договорная
Сегодня в 12:50
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Грузчик-комплектовщик
Москва
Условия работы: Работа на теплом чистом складесмена 1500-1850своевременная оплатаиногородним предоставляем проживаниепо окончании работ - полный расчет в 0..Обязанности: Погрузка, разгрузка, внутрискладское перемещение.Требования:Необходимое образование - Среднее.Опыт работы - Не
45 000 руб
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45 000 руб
Сегодня в 12:50
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Сменный мастер (кабельное производство)
Москва
Обязанности: Организация работ в цехе в соответствии с плановым заданием и указанием руководства. Выдача и контроль выполнения сменных заданий на производственные линии. Контроль и обеспечение выполнения производственного плана. Контроль соблюдения чистоты на линиях. Контроль соблюдения рабочими правил охраны труда и техники безопасности,
72 000 руб
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72 000 руб
Сегодня в 12:50
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Ведущий инженер-разработчик НКУ
Зеленоград
Группа компаний РАДИУС работает на рынке более 30-ти лет и имеет заслуженную репутацию надёжного высокопрофессионального партнёра. Основа нашего успеха клиентоориентированность, огромный опыт и стремление к постоянному совершенствованию. Направление нашей деятельности реализация полного цикла работ от научных изысканий до серийного производства
120 000 руб
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120 000 руб
Сегодня в 12:50
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Начальник ПТО
Москва
Обязанности: 1. Осуществление руководства всеми видами деятельности ЭЛ в области аттестации в соответствии с действующим законодательством, обеспечивая эффективное взаимодействие ее структурных подразделений для достижения эффективности производства, выполнения в согласованные сроки всех взятых на себя обязательств. 2. Принятие мер к накоплению
120 000 руб
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120 000 руб
Сегодня в 12:50
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Специалист по охране труда
Москва
Обязанности: проведение специальной оценки условий труда; организовать обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты; профилактика несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, снижение уровня воздействия (устранение воздействия) на работников вредных и (или) опасных производственных факторов,
75 000 руб
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75 000 руб
Сегодня в 12:50
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Грузчик
Москва
Условия работы: Оплата два раза в неделю среда суббота.Обязанности: Погрузка разгрузка на складе.Требования:Необходимое образование - Среднее.Опыт работы - Не
37 000 руб
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37 000 руб
Сегодня в 12:50
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Мастер / прораб СМР на мостостроительный участок
Москва
Срочно требуются Мастер/прораб строительно-монтажных работ на мостостроительный участок рядом с г. Судогда, Владимирской области или рядом с г. Козельск, Калужской обл. Обязанности: обеспечивает выполнение плана строительно-монтажных работ на участке в соответствии с рабочими чертежами, проектом производства работ, производственным планом и
Договорная
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Договорная
Сегодня в 12:50
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Прораб (строительство из клееного бруса)
Москва
Обязанности: Организация полного цикла строительного процесса на объектах Московской области Контроль всех этапов домостроения и отделочных работ Планирование и оформление заявок на закупку материалов Ведение и контроль графиков производства работ Ведение журнала по выполненным работам Руководство от 5 до 15 человек (в т.ч. субподрядчиков).
100 000 руб
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100 000 руб
Сегодня в 12:50
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Инженер ПТО (Энергетика)
Москва
Обязанности: Ведение проекта с нуля до сдачи Заказчику; Руководство проектами по электроснабжению с этапа проектирования до сдачи; Составление, согласование с заказчиком договоров на технологическое присоединение; Подача заявок в сетевые компании на получение Технических условий, переоформление мощности, согласование топосъемок; Решение вопросов
80 000 руб
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80 000 руб
Сегодня в 12:50
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Менеджер по работе с клиентами
Москва
Условия работы: Динамично развивающаяся компания на рынке торговли строительными материалами и оборудования - 18 лет на Российском рынке, с представительствами в регионах РФ - открывает вакансию - Менеджер по работе с клиентами (продажи; опалубка для монолитного строительства и сопутствующие материалы) График работы с 8.00-17.00 Трудоустройство
60 000 руб
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60 000 руб
Сегодня в 12:50
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Рабочий по комплексному обслуживанию зданий
Москва
Обязанности: Содержит в надлежащем санитарном состоянии объекты, которые закреплены за ним (подвалы, чердаки и т.д.);Проводит сезонную подготовку обслуживаемых зданий общеобразовательного учреждения, сооружений, оборудования и механизмов Устраняет возникшие повреждения и неисправности по заявкам работников школы Проводит периодический
40 000 руб
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40 000 руб
Сегодня в 12:50
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Техник по обслуживанию и ремонту ДУ ППА в МКД
Москва
Вакансия компании: ООО "ДЕЗ-Столица"Управление МКД в г. Москва.Требования: Знание разных систем ДУ ППА; Опыт работы от одного года; Добросовестность, аккуратность. Условия: Стабильная работа с 9-00 до 18-00 по графику 5-2. Обязанности: Обслуживание ремонт систем ДУ ППА в многоквартирных домах.
60 000 руб
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60 000 руб
Сегодня в 12:50
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Упаковщик(ца) на склад косметики
Москва
В компанию требуется упаковщик(ца) в г.
40 000 руб
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40 000 руб
Сегодня в 12:50
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Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3-4 разряда
Москва
Обязанности: вязка жгутов; оконцовка проводов контактами; пайка, опрессовка кабелей. Требования: опыт вязки жгутов и пайки; умение читать электрические схемы и чертежи; знание распиновки кабелей Ethernet, умение обжимать патчкорд 6А и 5Е; умение работать с ручным и автоматическим обжимным инструментом; ответственность, умение
50 000 руб
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50 000 руб
Сегодня в 12:50
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Инженер-проектировщик систем электроснабжения
Москва
Обязанности: Разработка проектной и рабочей документации по системам электроснабжения, электроосвещения, молниезащиты, заземления, гарантированного питания Подбор оборудования, составление спецификаций, ведомостей объемов работ, ведение расчетов Участие в переговорах с заказчиком (при необходимости), контроль и проверка выполненных подрядными
Договорная
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Договорная
Сегодня в 12:50
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Ведущий архитектор
Москва
В строительно-архитектурную компанию в сегменте премиум класс нужен активный, целеустремленный человек, который любит свою работу и готов изучать новые объемы информации. Мы готовы всему научить, главное - ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ Обязанности: Разработка планировочных решений (высокая скорость выполнения чертежей) Разработка полного комплекта рабочей
Договорная
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Договорная
Сегодня в 12:50